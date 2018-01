UPDATE 4-Primeira Liga Summaries

Jan 19 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Friday (start times are WET) Vitória Setúbal (0) 1 Scorers: Edinho 90+5pen Yellow card: Tomás Podstawski 55, Semedo 57, André Pedrosa 59, Patrick 77 Subs used: Patrick 74 (João Teixeira), Edinho 82 (Tomás Podstawski), Willyan 89 (André Pedrosa) Sporting CP (1) 1 Scorers: Bruno Fernandes 31 Yellow card: Coates 50, Mathieu 93, Fábio Coentrão 94 Subs used: Battaglia 85 (Rúben Ribeiro), Daniel Podence 92 (Gelson Martins), Doumbia 96 (Fábio Coentrão) Attendance: 7,540 Referee: Bruno Miguel Cândido Rebocho ................................................................. Porto (1) 1 Scorers: M. Marega 13 Subs used: Sérgio Oliveira 77 (Aboubakar), Hernâni 78 (Jesús Corona), Tiquinho 88 (Brahimi) Tondela (0) 0 Yellow card: Pedro Nuno 62 Subs used: Boyd 66 (Muniru), Icaro 78 (Pedro Nuno), Eli 87 (Murilo) Attendance: 32,711 Referee: Manuel Mota ................................................................. Saturday, January 20 fixtures (WET/GMT) Marítimo v Belenenses (1600/1600) Benfica v Chaves (1815/1815) Portimonense v Sporting Braga (2030/2030) Sunday, January 21 fixtures (WET/GMT) Desportivo Aves v Paços de Ferreira (1600/1600) Feirense v Moreirense (1600/1600) Rio Ave v Boavista (1800/1800) Vitória Guimarães v Estoril (2015/2015)