UPDATE 5-Primeira Liga Summaries

Jan 31 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Tuesday (start times are WET) Sporting Braga (1) 2 Scorers: Raúl Silva 8, Ricardo Esgaio 47 Subs used: Fábio Martins 71 (João Carlos), Bruno Xadas 71 (André Horta), Ricardo Horta 87 (Ricardo Esgaio) Desportivo Aves (0) 0 Yellow card: Tissone 59 Subs used: Tissone 56 (Claudio Falcão), Alexandre Guedes 57 (Salvador Agra), Gauld 72 (Arango) Attendance: 7,607 Referee: Carlos Eduardo Fortes Cabral ................................................................. Estoril (2) 3 Scorers: Pedro Rodrigues 5, Lucas Evangelista 45, Allano 71 Subs used: Bruno Gomes 58 (André Claro), Allano 65 (Ewandro), Matheus Índio 78 (Eduardo) Tondela (0) 0 Subs used: Claude Gonçalves 46 (Muniru), Eli 61 (Pedro Nuno), Boyd 75 (Murilo) Attendance: 1,754 Referee: João Pedro Silva Pinho ................................................................. Moreirense (0) 0 Yellow card: Fofana 49, Ruben Lima 65, Jhonatan 94 Subs used: Cádiz 63 (Edno), Zizo 77 (Aouacheria), Peña 83 (Arsénio) Porto (0) 0 Yellow card: Waris 97 Subs used: Tiquinho 67 (Paulinho), Waris 74 (Aboubakar), Sérgio Oliveira 89 (Óliver Torres) Attendance: 3,232 Referee: Fábio Marques Nunes ................................................................. Wednesday, January 31 fixtures (WET/GMT) Boavista v Marítimo (1900/1900) Chaves v Vitória Setúbal (1900/1900) Sporting CP v Vitória Guimarães (2100/2100) Saturday, February 3 fixtures (WET/GMT) Benfica v Rio Ave (1815/1815) Porto v Sporting Braga (2030/2030) Sunday, February 4 fixtures (WET/GMT) Feirense v Chaves (1600/1600) Tondela v Moreirense (1600/1600) Estoril v Sporting CP (1800/1800) Vitória Guimarães v Paços de Ferreira (2015/2015)