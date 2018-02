UPDATE 4-Primeira Liga Summaries

Feb 3 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Benfica (0) 5 Scorers: Jardel 49, Pizzi 63, Jonas 71, Rúben Dias 83, R. Jiménez 87 Yellow card: Jonas 73 Subs used: Rafa Silva 35 (Salvio), Jiménez 81 (Jonas), João Carvalho 88 (Álex Grimaldo) Rio Ave (1) 1 Scorers: Guedes 9 Yellow card: Bruno Teles 44, Nélson Monte 76 Subs used: Nuno Santos 67 (Barreto), Pedro Moreira 78 (Leandrinho), Diego Lopes 88 (Chico Geraldes) Attendance: 53,828 Referee: Cláudio Gil Rito Durães ................................................................. Porto (2) 3 Scorers: Sérgio Oliveira 13, D. Reyes 38, V. Aboubakar 73 Yellow card: Herrera 83 Subs used: Paulinho 65 (Jesús Corona), Waris 80 (Brahimi), Gonçalo Paciência 85 (Aboubakar) Sporting Braga (1) 1 Scorers: Raúl Silva 31 Yellow card: Paulinho 41, Danilo Barbosa 80 Subs used: André Horta 62 (Ricardo Horta), Koka 69 (Paulinho), Dyego Sousa 87 (Danilo Barbosa) Attendance: 43,627 Referee: Hugo Serafim Coelho Magalhães Silva ................................................................. Sunday, February 4 fixtures (WET/GMT) Feirense v Chaves (1600/1600) Tondela v Moreirense (1600/1600) Estoril v Sporting CP (1800/1800) Vitória Guimarães v Paços de Ferreira (2015/2015) Monday, February 5 fixtures (WET/GMT) Marítimo v Portimonense (1900/1900) Vitória Setúbal v Belenenses (2100/2100) Tuesday, February 6 fixtures (WET/GMT) Desportivo Aves v Boavista (2000/2000)