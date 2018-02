UPDATE 4-Primeira Liga Summaries

Feb 6 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Monday (start times are WET) Marítimo (0) 0 Yellow card: Everton 25, Rúben Ferreira 37, Bebeto 47, Rodrigo Pinho 57 Subs used: Rodrigo Pinho 32 (Gamboa), Ibson 34 (Luís Martins), Joel 73 (Valente) Portimonense (3) 3 Scorers: Fabricio 13, Fabricio 18, Bruno Tabata 29 Yellow card: Fabricio 42 Subs used: Varela 73 (Nakajima), Galeno 77 (Bruno Tabata), Marcel Pereira 83 (Pedro Sá) Attendance: 5,264 Referee: Abel Silva ................................................................. Vitória Setúbal (1) 3 Scorers: Edinho 45, João Amaral 51, João Teixeira 64 Subs used: Issoko 74 (João Amaral), Nuno Reis 80 (Patrick), André Pereira 90 (Edinho) Belenenses (0) 0 Yellow card: Maurides 79, Fredy 85, André Sousa 88 Subs used: Licá 55 (Bruno Pereirinha), Benny 57 (Nathan), Yazalde 68 (Bakić) Attendance: 1,353 Referee: Bruno Miguel Cândido Rebocho ................................................................. Tuesday, February 6 fixtures (WET/GMT) Desportivo Aves v Boavista (2000/2000) Friday, February 9 fixtures (WET/GMT) Paços de Ferreira v Tondela (2030/2030) Saturday, February 10 fixtures (WET/GMT) Rio Ave v Marítimo (1600/1600) Sporting Braga v Vitória Setúbal (1815/1815) Portimonense v Benfica (2030/2030)