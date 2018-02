UPDATE 4-Primeira Liga Summaries

Feb 20 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Monday (start times are WET) Tondela (1) 1 Scorers: Miguel Cardoso 13 Red card: Murilo 100 Yellow card: Ricardo Costa 28, Miguel Cardoso 36, Pedro Nuno 60, Jorge Fernandes 65, Murilo 66 Subs used: Joca 63 (Pedro Nuno), Murilo 64 (Miguel Cardoso), Delgado 74 (Boyd) Sporting CP (1) 2 Scorers: B. Dost 26, S. Coates 90+9 Yellow card: Bruno César 39, Mathieu 54 Subs used: Doumbia 46 (Montero), Rúben Ribeiro 59 (Bruno César) Attendance: 4,885 Referee: Carlos Manuel Moedas Narciso Espadinha ................................................................. Wednesday, February 21 fixtures (WET/GMT) Estoril v Porto (1800/1800) Friday, February 23 fixtures (WET/GMT) Rio Ave v Desportivo Aves (2030/2030) Saturday, February 24 fixtures (WET/GMT) Belenenses v Feirense (1600/1600) Marítimo v Vitória Guimarães (1815/1815) Paços de Ferreira v Benfica (2030/2030)