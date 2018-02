UPDATE 5-Primeira Liga Summaries

Feb 21 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Wednesday (start times are WET) Estoril (1) 1 Scorers: Eduardo 17 Yellow card: Renan Ribeiro 42, Allano 57, Victor Andrade 70 Subs used: Aylton Boa Morte 30 (Joel), Mano 46 (Wesley), Halliche 46 (Aylton Boa Morte), Allano 46 (Bruno Gomes), Matheus Índio 71 (Kyriakou) Porto (0) 3 Scorers: Alex Telles 53, Tiquinho 59, Tiquinho 67 Yellow card: Reyes 16, Brahimi 70, Hernâni 91 Subs used: Casillas 46 (José Sá), Ivan Marcano 46 (Reyes), Brahimi 46 (Ricardo Pereira), Sérgio Oliveira 46 (Danilo Pereira), Tiquinho 46 (Aboubakar), Jesús Corona 46 (Layún), Diogo Dalot 58 (Alex Telles), Hernâni 77 (Jesús Corona), André André 87 (Brahimi) Attendance: 4,437 Referee: Hélder Miguel Azevedo Malheiro ................................................................. Friday, February 23 fixtures (WET/GMT) Rio Ave v Desportivo Aves (2030/2030) Saturday, February 24 fixtures (WET/GMT) Belenenses v Feirense (1600/1600) Marítimo v Vitória Guimarães (1815/1815) Paços de Ferreira v Benfica (2030/2030) Sunday, February 25 fixtures (WET/GMT) Chaves v Estoril (1600/1600) Boavista v Vitória Setúbal (1800/1800) Portimonense v Porto (2015/2015) Monday, February 26 fixtures (WET/GMT) Sporting Braga v Tondela (1900/1900) Sporting CP v Moreirense (2100/2100)