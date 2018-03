UPDATE 5-Primeira Liga Summaries

Mar 11 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Rio Ave (0) 2 Scorers: Guedes 57, Pelé 86pen Yellow card: Gabrielzinho 24, Chico Geraldes 62, Tarantini 82 Subs used: Chico Geraldes 55 (Barreto), Gelson 74 (Gabrielzinho), Eliseu Cassamá 80 (Lionn) Feirense (1) 1 Scorers: Luís Machado 8 Yellow card: Luís Aurélio 26, Babanco 48, Luís Machado 54, Paraiba 58, Briseño 71 Subs used: Hugo Seco 73 (Paraiba), Cris 82 (Luís Aurélio), Karamanos 87 (Babanco) Attendance: 2,074 Referee: Cláudio Filipe Ruivo Pereira ................................................................. Benfica (0) 2 Scorers: Jonas 71, Rúben Dias 75 Yellow card: Rúben Dias 51, Fejsa 93 Subs used: Jiménez 58 (João Carvalho), Parks 83 (Rafa Silva), Seferović 88 (Jonas) Desportivo Aves (0) 0 Yellow card: Nelson Lenho 24, Vitor Gomes 70, Jorge Fellipe 73, Paulo Machado 91 Subs used: Paulo Machado 58 (Bruno Braga), Hamdou Elhouni 66 (Nildo Petrolina), Baldé 85 (Amilton) Attendance: 50,050 Referee: António Filipe Queirós Alves ................................................................. Boavista (0) 1 Scorers: David Simão 85pen Yellow card: Nuno Henrique 12, David Simão 42, Carraça 87 Subs used: Acevedo 77 (Mateus), Sparagna 91 (Fábio Espinho), Tahar 96 (David Simão) Estoril (0) 0 Yellow card: Allano 54, Renan Ribeiro 76, Dankler 81 Subs used: Eduardo 33 (Victor Andrade), Bruno Gomes 62 (André Claro), Ewandro 88 (Gonçalo) Attendance: 3,919 Referee: Daniel Fernando Rocha Cardoso ................................................................. Sunday, March 11 fixtures (WET/GMT) Portimonense v Vitória Guimarães (1145/1145) Marítimo v Vitória Setúbal (1600/1600) Belenenses v Tondela (1800/1800) Paços de Ferreira v Porto (2015/2015) Monday, March 12 fixtures (WET/GMT) Chaves v Sporting CP (1900/1900)