UPDATE 6-Primeira Liga Summaries

Jan 14 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Sunday (start times are WET) Tondela (0) 3 Scorers: Murilo 47, Pedro Nuno 54, Murilo 90+6 Yellow card: Bruno Monteiro 57, Osorio 75, Icaro 88, Tómané 90, Miguel Cardoso 95 Subs used: Muniru 59 (Bruno Monteiro), Boyd 81 (Pedro Nuno), Icaro 86 (Hélder Tavares) Feirense (0) 1 Scorers: João Silva 74 Red card: Alcenat 83 Yellow card: Luís Aurélio 47, Etebo 57, Flavio 93, Luís Machado 95 Subs used: Babanco 66 (Paraiba), Luís Machado 66 (Luís Aurélio), Luis Henrique 89 (Luís Rocha) Attendance: 1,080 Referee: Tiago Antunes ................................................................. Boavista (2) 2 Scorers: Fábio Espinho 4, Talocha 41 Yellow card: David Simão 37, Raphael Branco 43, Mateus 47, Vagner 91 Subs used: Rochinha 59 (Kuca), Rui Sousa 64 (Acevedo), Tahar 84 (Sparagna) Portimonense (0) 0 Red card: Lucas 40 Yellow card: Felipe Macedo 49 Subs used: Felipe Macedo 45 (Pires), Wilson Manafá 81 (Ewerton) Attendance: 4,144 Referee: Sérgio Filipe Gomes Soares ................................................................. Belenenses (0) 1 Scorers: M. Bakić 53 Yellow card: Tiago Caeiro 55, Yebda 83, Maurides 86, Fredy 88, Benny 92 Subs used: Tiago Caeiro 54 (Bruno Pereirinha), Maurides 72 (Bakić), Åhman-Persson 94 (Fredy) Rio Ave (1) 2 Scorers: Guedes 37, Chico Geraldes 90+6 Yellow card: Marcão Teixeira 77, Pelé 83, Chico Geraldes 85, Lionn 88 Subs used: Gabrielzinho 71 (Barreto), Gelson 76 (Guedes), Pedro Moreira 91 (João Novais) Attendance: 1,763 Referee: Fernando Eduardo Macedo Cunha ................................................................. Sporting CP (1) 3 Scorers: B. Dost 31, B. Dost 52pen, B. Dost 90 Subs used: Battaglia 66 (Rúben Ribeiro), Ruiz 74 (Acuña), Daniel Podence 84 (Gelson Martins) Desportivo Aves (0) 0 Subs used: Arango 46 (Alexandre Guedes), Paulo Machado 71 (Vitor Gomes), Falcone 79 (Salvador Agra) Attendance: 41,950 Referee: João Filipe Malheiro Pinto ................................................................. Monday, January 15 fixtures (WET/GMT) Moreirense v Vitória Setúbal (1900/1900) Estoril v Porto (2100/2100) Friday, January 19 fixtures (WET/GMT) Vitória Setúbal v Sporting CP (1900/1900) Porto v Tondela (2100/2100)