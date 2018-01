UPDATE 6-Primeira Liga Summaries

Jan 21 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Marítimo (0) 0 Yellow card: Valente 83 Subs used: Ghazaryan 46 (Fabricio Baiano), Everton 62 (Rodrigo Pinho), Gamboa 80 (Fabio Pacheco) Belenenses (0) 0 Yellow card: Maurides 36, Bakić 76, Nuno Tomás 79, Fredy 86 Subs used: Benny 60 (Bruno Pereirinha), Tiago Caeiro 70 (Maurides), Sasso 83 (Filipe Chaby) Attendance: 5,886 Referee: Bruno José Gomes Nunes ................................................................. Benfica (2) 3 Scorers: Jonas 13, Jonas 19, Pizzi 47 Subs used: João Carvalho 72 (Salvio), Jiménez 83 (Cervi), Seferović 87 (Jonas) Chaves (0) 0 Subs used: João Patrão 60 (Jefferson), Perdigão 60 (Jorginho), Filipe Melo 85 (Pedro Tiba) Attendance: 57,383 Referee: André Filipe Domingues Narciso ................................................................. Portimonense (0) 1 Scorers: Fabricio 56pen Yellow card: Pedro Sá 81 Missed penalty: S. Nakajima 12 Subs used: Fabricio 46 (Wellington Carvalho) Sporting Braga (2) 2 Scorers: Paulinho 8, Wilson Eduardo 10 Yellow card: Danilo Barbosa 42, Sequeira 65, Bruno Vianna 74, S. Vukčević 79 Subs used: João Carlos 68 (Wilson Eduardo), Dyego Sousa 88 (Ricardo Horta) Attendance: 2,833 Referee: Daniel Fernando Rocha Cardoso ................................................................. Sunday, January 21 fixtures (WET/GMT) Desportivo Aves v Paços de Ferreira (1600/1600) Feirense v Moreirense (1600/1600) Rio Ave v Boavista (1800/1800) Vitória Guimarães v Estoril (2015/2015)