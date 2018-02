UPDATE 6-Primeira Liga Summaries

Feb 1 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Wednesday (start times are WET) Boavista (1) 2 Scorers: Mateus 43, Y. Njie 80 Yellow card: David Simão 22 Missed penalty: David Simão 43 Subs used: Tahar 54 (Kuca), Rui Sousa 71 (Acevedo), Mandiang 92 (Mateus) Marítimo (1) 1 Scorers: Everton 8 Yellow card: Rúben Ferreira 39, Zainadine Junior 60 Subs used: Joel 68 (Everton), Şen 76 (Filipe Oliveira), Ibson 83 (Rúben Ferreira) Attendance: 3,695 Referee: José Dinis Lopes Nunes Godinho Gorjão ................................................................. Chaves (1) 2 Scorers: Willian 10, Willian 51 Yellow card: Bressan 96 Subs used: Jorginho 69 (Davidson), Perdigão 81 (Matheus Pereira), Nuno Coelho 92 (Willian) Vitória Setúbal (1) 2 Scorers: Edinho 15pen, Yohan Tavares 90+6 Yellow card: João Teixeira 29, Vasco Fernandes 80 Subs used: Patrick 63 (Pedro Pinto), Rafinha 87 (Issoko), Allef 87 (João Amaral) Attendance: 2,076 Referee: Rui Silva ................................................................. Sporting CP (0) 1 Scorers: J. Mathieu 84 Subs used: Montero 46 (Rúben Ribeiro), Doumbia 47 (Dost), Bruno César 68 (Battaglia) Vitória Guimarães (0) 0 Yellow card: Wakaso 67, Jubal 70 Subs used: Hélder Ferreira 75 (Hurtado), Rincón 81 (Raphinha), Rafael Martins 86 (Rafael Miranda) Attendance: 42,757 Referee: Rui Filipe Lopes Soares ................................................................. Saturday, February 3 fixtures (WET/GMT) Benfica v Rio Ave (1815/1815) Porto v Sporting Braga (2030/2030) Sunday, February 4 fixtures (WET/GMT) Feirense v Chaves (1600/1600) Tondela v Moreirense (1600/1600) Estoril v Sporting CP (1800/1800) Vitória Guimarães v Paços de Ferreira (2015/2015) Monday, February 5 fixtures (WET/GMT) Marítimo v Portimonense (1900/1900) Vitória Setúbal v Belenenses (2100/2100)