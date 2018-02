UPDATE 7-Primeira Liga Summaries

Feb 19 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Sunday (start times are WET) Moreirense (0) 0 Red card: Belkaroui 71 Yellow card: Neto 22, Edno 27, Arsénio 81 Subs used: Zizo 61 (Aouacheria), Cádiz 80 (Edno), Drame 83 (Arsénio) Chaves (0) 1 Scorers: R. Bressan 74pen Yellow card: Stephen Eustáquio 65, Filipe Melo 67, Rafael Furlan 93 Subs used: Perdigão 62 (Davidson), Stephen Eustáquio 62 (Pedro Tiba), Rafael Furlan 89 (Djavan Ferreira) Attendance: 2,134 Referee: Sérgio Filipe Grade Sousa Piscarreta ................................................................. Vitória Setúbal (0) 1 Scorers: Patrick 49 Yellow card: Costinha 75, Cristiano 88 Subs used: João Amaral 74 (André Pereira), Nenê Bonilha 80 (Costinha), Nuno Reis 82 (Patrick) Paços de Ferreira (0) 0 Yellow card: João Góis 17, Rúben Micael 34, Marco Baixinho 42 Subs used: Luiz Phellype 60 (Bruno Moreira), Bruno Leite 74 (Pedrinho Moreira), Mabil 82 (Gian Martins) Attendance: 4,640 Referee: Peter Beijer ................................................................. Porto (3) 5 Scorers: Sérgio Oliveira 2, Tiquinho 22, Marcelo 34og, M. Marega 72, Tiquinho 84 Yellow card: Jesús Corona 36, Sérgio Oliveira 68 Subs used: Óliver Torres 72 (Sérgio Oliveira), Diogo Dalot 74 (Alex Telles), Hernâni 80 (Jesús Corona) Rio Ave (0) 0 Yellow card: Tarantini 14, Nélson Monte 71 Subs used: Nuno Santos 68 (Barreto), Gabrielzinho 78 (Guedes), Pedro Moreira 83 (João Novais) Attendance: 42,127 Referee: Renato José Ramos Gonçalves ................................................................. Vitória Guimarães (0) 0 Red card: Wakaso 31 Yellow card: Tallo 37 Subs used: Marcos Valente 46 (Pedrão), Celis 69 (Rafael Miranda), Welthon 83 (Tallo) Sporting Braga (3) 5 Scorers: Dyego Sousa 13, Koka 34pen, N.S. Vukčević 44, Wilson Eduardo 49, Ricardo Esgaio 61 Subs used: Koka 18 (Dyego Sousa), Fábio Martins 67 (Ricardo Esgaio), Bruno Xadas 72 (Wilson Eduardo) Attendance: 21,057 Referee: Pedro Maia ................................................................. Monday, February 19 fixtures (WET/GMT) Tondela v Sporting CP (2000/2000) Wednesday, February 21 fixtures (WET/GMT) Estoril v Porto (1800/1800) Friday, February 23 fixtures (WET/GMT) Rio Ave v Desportivo Aves (2030/2030)