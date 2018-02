UPDATE 6-Primeira Liga Summaries

Feb 25 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Belenenses (0) 1 Scorers: V. Sasso 54 Yellow card: Bakić 66 Subs used: Tiago Caeiro 76 (Maurides), Geraldes 83 (Diogo Viana), Yebda 85 (Bakić) Feirense (0) 0 Yellow card: Flavio 62 Subs used: Crivellaro 69 (Luís Aurélio), Luís Machado 80 (Alcenat), Karamanos 80 (João Silva) Attendance: 2,286 Referee: João Filipe Malheiro Pinto ................................................................. Marítimo (3) 3 Scorers: Valente 13, Pablo 22, Joel 26 Yellow card: Charles 69 Subs used: Jean Cleber 9 (Edgar Costa), Fábio China 85 (Correa), Diney 88 (Gamboa) Vitória Guimarães (1) 2 Scorers: P. Hurtado 15, P. Hurtado 70pen Yellow card: Sturgeon 54, Celis 89, João Aurélio 90 Subs used: Hélder Ferreira 62 (Sturgeon), João Vigário 73 (Héldon), Welthon 84 (Hurtado) Attendance: 6,753 Referee: Hugo Rodrigues Pacheco ................................................................. Paços de Ferreira (1) 1 Scorers: Luiz Phellype 9 Red card: Gian Martins 91 Yellow card: Rafael Assis 61, Quiñónes 86 Subs used: Filipe Ferreira 71 (Rúben Micael), Bruno Moreira 74 (Luiz Phellype), Andrézinho 83 (António Xavier) Benfica (0) 3 Scorers: Jonas 72, Jonas 88, Rafa Silva 90+4 Yellow card: Živković 16, Pizzi 50 Subs used: Jiménez 59 (Živković), Seferović 87 (Álex Grimaldo), Samaris 94 (Jonas) Attendance: 8,810 Referee: Bruno Miguel Cândido Rebocho ................................................................. Sunday, February 25 fixtures (WET/GMT) Chaves v Estoril (1600/1600) Boavista v Vitória Setúbal (1800/1800) Portimonense v Porto (2015/2015) Monday, February 26 fixtures (WET/GMT) Sporting Braga v Tondela (1900/1900) Sporting CP v Moreirense (2100/2100)