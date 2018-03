UPDATE 6-Primeira Liga Summaries

Mar 3 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Feirense (1) 3 Scorers: Babanco 28, Luís Machado 55, Crivellaro 90+3 Yellow card: Tiago Silva 12 Subs used: Miskiewicz 8 (Caio Secco), Hugo Seco 76 (Paraiba), Luís Aurélio 84 (Tiago Silva) Boavista (0) 0 Yellow card: David Simão 51, Raphael Branco 62 Subs used: Rochinha 61 (Fábio Espinho), Rui Sousa 61 (Renato Santos), Vítor Bruno 77 (Mateus) Attendance: 4,257 Referee: Vitor Jorge Fernandes Ferreira ................................................................. Benfica (4) 5 Scorers: Jonas 16, Álex Grimaldo 22, Jonas 35, Jonas 42pen, A. Živković 81 Yellow card: Pizzi 90 Subs used: Samaris 67 (Fejsa), Jiménez 73 (Rafa Silva), Douglas Pereira 78 (André Almeida) Marítimo (0) 0 Red card: Gamboa 57 Yellow card: Pablo 41, Bebeto 54, Fabricio Baiano 93 Subs used: Fabricio Baiano 61 (Valente), Diney 74 (Zainadine Junior), Jean Cleber 83 (Fábio China) Attendance: 52,460 Referee: Fábio António Ramos Piló ................................................................. Estoril (0) 0 Yellow card: Kléber 22, Allano 47, Dankler 89 Subs used: Kyriakou 46 (Joel), Bruno Gomes 61 (Kléber), Ewandro 77 (Victor Andrade) Sporting Braga (3) 6 Scorers: Wilson Eduardo 7, Paulinho 44, Ricardo Horta 45+2, Paulinho 68, Fábio Martins 77, Ricardo Horta 90+3 Yellow card: Raúl Silva 36 Subs used: Danilo Barbosa 66 (S. Vukčević), Fábio Martins 69 (Wilson Eduardo), Bruno Xadas 80 (Ricardo Esgaio) Attendance: 1,043 Referee: Carlos Manuel Moedas Narciso Espadinha ................................................................. Sunday, March 4 fixtures (WET/GMT) Tondela v Chaves (1145/1145) Moreirense v Paços de Ferreira (1600/1600) Vitória Setúbal v Rio Ave (1800/1800) Vitória Guimarães v Belenenses (2015/2015) Monday, March 5 fixtures (WET/GMT) Desportivo Aves v Portimonense (2000/2000)