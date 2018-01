UPDATE 8-Primeira Liga Summaries

Jan 21 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Sunday (start times are WET) Desportivo Aves (0) 0 Yellow card: Sami 42, Rodrigo Defendi 45, Tissone 85 Subs used: Tissone 21 (Diego Galo), Arango 46 (Paulo Machado), Gauld 75 (Sami) Paços de Ferreira (1) 2 Scorers: Miguel Vieira 7, Bruno Moreira 80 Yellow card: André Leão 47, Ricardo 74, Rafael Defendi 76, Quiñónes 83, António Xavier 89 Subs used: Andrézinho 55 (Rúben Micael), Vasco 59 (André Leão), Rui Correia 66 (Miguel Vieira) Attendance: 1,877 Referee: Fábio António Ramos Piló ................................................................. Feirense (1) 1 Scorers: João Silva 3 Yellow card: Tiago Silva 63, Caio Secco 81, Kakuba 85 Subs used: Luís Machado 79 (Paraiba), João Tavares 88 (Hugo Seco), Briseño 94 (Tiago Silva) Moreirense (0) 0 Yellow card: Neto 8, Fofana 17, Aberhoune 51, Tozé 69 Subs used: Tozé 39 (Fofana), Rafael Costa 66 (Neto), Drame 66 (Aouacheria) Attendance: 3,919 Referee: Carlos Manuel Moedas Narciso Espadinha ................................................................. Rio Ave (1) 2 Scorers: Guedes 14, Yuri Ribeiro 90+2 Yellow card: Guedes 15, João Novais 69 Subs used: Marcão Teixeira 57 (Lionn), Nuno Santos 68 (Barreto), Pedro Moreira 89 (Guedes) Boavista (0) 0 Yellow card: Mateus 24, Fábio Espinho 67, Carraça 95 Subs used: Rochinha 71 (Kuca), Rui Sousa 75 (Fábio Espinho), Njie 84 (Nuno Henrique) Attendance: 2,935 Referee: Gonçalo Emanuel Paiva Martins ................................................................. Vitória Guimarães (1) 3 Scorers: P. Hurtado 19, Raphinha 48, Héldon 90+3 Yellow card: Konan 27, Wakaso 47, Pedrão 70, Héldon 71 Subs used: Rafael Martins 46 (García), Francisco Ramos 68 (Tallo), Sturgeon 88 (Raphinha) Estoril (1) 1 Scorers: André Claro 45+3 Red card: Abner Felipe 9 Yellow card: Fernando Fonseca 72, Pedro Rodrigues 76 Subs used: Fernando Fonseca 16 (Bruno Gomes), Aylton Boa Morte 66 (André Claro), Aguilar 82 (Eduardo) Attendance: 13,256 Referee: João Pedro Mota Sousa .................................................................