UPDATE 8-Primeira Liga Summaries

Jan 30 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Monday (start times are WET) Paços de Ferreira (1) 2 Scorers: H. Quiñónes 16, Gian Martins 75 Subs used: Mabil 69 (Rúben Micael), Andrézinho 75 (António Xavier), Luiz Phellype 88 (Bruno Moreira) Feirense (1) 1 Scorers: Paraiba 12pen Yellow card: Babanco 54, João Silva 85 Subs used: Karamanos 75 (Graça), Luís Machado 85 (Hugo Seco) Attendance: 1,814 Referee: Iancu Ioan Vasilica ................................................................. Portimonense (3) 4 Scorers: Fabricio 3, Fabricio 15, S. Nakajima 29, Fabricio 90+1pen Yellow card: Bruno Tabata 32, Felipe Macedo 46, Ruben Fernandes 50 Subs used: Felipe Macedo 7 (Jadson), Galeno 65 (Bruno Tabata), Varela 80 (Nakajima) Rio Ave (0) 1 Scorers: Pelé 51pen Yellow card: Pelé 32, Yuri Ribeiro 72, Nélson Monte 89, João Novais 94 Subs used: Diego Lopes 74 (Tarantini), Gabrielzinho 77 (Nuno Santos) Attendance: 2,088 Referee: César Augusto Silva Candeias Leitão ................................................................. Belenenses (0) 1 Scorers: Nathan 86 Red card: Filipe Chaby 98 Yellow card: Diogo Viana 33, Yebda 60, André Sousa 78, Fredy 95, Sasso 98, Hanin 98 Subs used: Tiago Caeiro 75 (Maurides), Geraldes 81 (Bruno Pereirinha), Nathan 81 (Diogo Viana) Benfica (0) 1 Scorers: Jonas 90+7 Yellow card: Salvio 33 Missed penalty: Jonas 73 Subs used: Živković 61 (João Carvalho), Jiménez 75 (Salvio), Seferović 86 (Cervi) Attendance: 9,268 Referee: Miguel Bertolo Nogueira ................................................................. Tuesday, January 30 fixtures (WET/GMT) Sporting Braga v Desportivo Aves (1900/1900) Estoril v Tondela (1900/1900) Moreirense v Porto (2100/2100) Wednesday, January 31 fixtures (WET/GMT) Boavista v Marítimo (1900/1900) Chaves v Vitória Setúbal (1900/1900) Sporting CP v Vitória Guimarães (2100/2100) Saturday, February 3 fixtures (WET/GMT) Benfica v Rio Ave (1815/1815) Porto v Sporting Braga (2030/2030)