UPDATE 8-Primeira Liga Summaries

Feb 12 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Sunday (start times are WET) Belenenses (1) 2 Scorers: Nuno Tomás 44, Maurides 86pen Subs used: Bakić 33 (André Sousa), Yazalde 62 (Benny), Maurides 62 (Tiago Caeiro) Desportivo Aves (4) 5 Scorers: Baldé 2, Nuno Tomás 13og, Hamdou Elhouni 28, Paulo Machado 39pen, L. Fariña 90 Yellow card: Adriano Facchini 17, Claudio Falcão 30, Derley 79 Subs used: Derley 32 (Alexandre Guedes), Jorge Fellipe 56 (Diego Galo), Fariña 74 (Paulo Machado) Attendance: 1,932 Referee: Bruno Miguel Cândido Rebocho ................................................................. Chaves (0) 0 Yellow card: Matheus Pereira 21, Bressan 45 Subs used: Perdigão 58 (Davidson), Stephen Eustáquio 62 (Bressan), Platiny 82 (Pedro Tiba) Porto (2) 4 Scorers: Tiquinho 15, Tiquinho 28, M. Marega 57, Sérgio Oliveira 90+1 Yellow card: Otavinho 48, Pereira 56, Waris 65, Jesús Corona 65 Subs used: Waris 62 (Marega), Óliver Torres 67 (Otavinho), Ricardo Pereira 73 (Jesús Corona) Attendance: 6,900 Referee: Pedro Miguel Poças Campos ................................................................. Sporting CP (0) 2 Scorers: William Carvalho 78, F. Montero 90+1 Yellow card: Piccini 49, William Carvalho 63, Bruno Fernandes 80, Rui Patrício 87 Subs used: Rafael Leão 69 (Ruiz), Agbenyenu 73 (Bruno César), Battaglia 81 (Doumbia) Feirense (0) 0 Yellow card: Babanco 10, Alcenat 33, Caio Secco 35, Tiago Silva 57, Luís Machado 67, Paraiba 75, Luís Aurélio 76 Subs used: Zé Manuel 74 (Luís Machado), José Valencia 84 (Paraiba), Karamanos 84 (Babanco) Referee: Pedro Alexandre Duarte Ferreira ................................................................. Boavista (0) 1 Scorers: Fábio Espinho 58 Yellow card: Njie 65, Sparagna 77 Subs used: Renato Santos 68 (Kuca), Vítor Bruno 76 (Rui Sousa), Mandiang 83 (Fábio Espinho) Vitória Guimarães (0) 0 Yellow card: Rafael Martins 23, Mattheus 45, João Afonso 79 Subs used: Rafael Miranda 46 (Mattheus), Sturgeon 46 (Hurtado), Estupiñán 81 (João Aurélio) Attendance: 5,166 Referee: João Filipe Malheiro Pinto ................................................................. Monday, February 12 fixtures (WET/GMT) Moreirense v Estoril (2000/2000) Friday, February 16 fixtures (WET/GMT) Feirense v Portimonense (2030/2030)