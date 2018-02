UPDATE 9-Primeira Liga Summaries

Feb 4 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Sunday (start times are WET) Feirense (1) 1 Scorers: Luís Rocha 34 Yellow card: Tiago Silva 55, Hugo Seco 83 Subs used: Luís Machado 75 (Karamanos), Kiki 82 (Tiago Silva), José Valencia 90 (Paraiba) Chaves (1) 2 Scorers: Willian 24, Matheus Pereira 87 Subs used: Platiny 73 (Willian), Perdigão 85 (Davidson), Rafael Furlan 91 (Djavan Ferreira) Attendance: 3,613 Referee: Hugo Rodrigues Pacheco ................................................................. Tondela (1) 1 Scorers: Miguel Cardoso 19 Yellow card: Joãozinho 77 Subs used: Claude Gonçalves 63 (Muniru), Joca 73 (Pedro Nuno), Eli 81 (David Bruno) Moreirense (1) 2 Scorers: Tozé 10, Tozé 73 Yellow card: Aberhoune 67 Subs used: Zizo 75 (Aouacheria), Matheus Reis 79 (Arsénio), Rafael Costa 87 (Tozé) Attendance: 1,346 Referee: Miguel Bertolo Nogueira ................................................................. Estoril (2) 2 Scorers: C. Kyriakou 27, Ewandro 30 Subs used: Allano 72 (Ewandro), Bruno Gomes 80 (André Claro), Duarte 94 (Lucas Evangelista) Sporting CP (0) 0 Yellow card: Fábio Coentrão 59, William Carvalho 72, Acuña 87 Subs used: Montero 46 (Battaglia), Rúben Ribeiro 57 (Bruno César), Ruiz 64 (Fábio Coentrão) Attendance: 6,258 Referee: Helder Lamas ................................................................. Vitória Guimarães (2) 3 Scorers: João Afonso 5, Raphinha 31, P. Hurtado 50pen Yellow card: Rafael Martins 68, Raphinha 93 Subs used: Rafael Martins 60 (Tallo), Héldon 74 (Hurtado), Rafael Miranda 91 (Mattheus) Paços de Ferreira (1) 2 Scorers: Pedrão 22og, Luiz Phellype 75 Yellow card: Bruno Santos 49, Rúben Micael 51, Quiñónes 94 Subs used: António Xavier 56 (André Leão), Luiz Phellype 66 (Rúben Micael), Andrézinho 84 (Gian Martins) Attendance: 13,972 Referee: José Manuel Mateus Rodrigues ................................................................. Monday, February 5 fixtures (WET/GMT) Marítimo v Portimonense (1900/1900) Vitória Setúbal v Belenenses (2100/2100) Tuesday, February 6 fixtures (WET/GMT) Desportivo Aves v Boavista (2000/2000) Friday, February 9 fixtures (WET/GMT) Paços de Ferreira v Tondela (2030/2030)