UPDATE 10-Primeira Liga Summaries

Mar 5 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Sunday (start times are WET) Tondela (1) 2 Scorers: Ricardo Costa 43, Tómané 90+7 Yellow card: Miguel Cardoso 26, Hélder Tavares 46, Joãozinho 82, Murilo 88 Subs used: Joca 68 (Pedro Nuno), Murilo 75 (Miguel Cardoso), Icaro 93 (Murilo) Chaves (0) 0 Yellow card: Jefferson 37, Domingos Duarte 74, Stephen Eustáquio 89 Subs used: Jorginho 59 (Davidson), Stephen Eustáquio 60 (Jefferson), Platiny 78 (Bressan) Attendance: 1,603 Referee: Marco Aurélio Tavares Pereira ................................................................. Moreirense (1) 2 Scorers: Alfa Semedo 42, B. Aouacheria 90+4 Yellow card: Zizo 56, Aberhoune 83, Sagna 93, Peña 96 Subs used: Arsénio 71 (Zizo), Fofana 76 (Tozé), Peña 81 (Edno) Paços de Ferreira (0) 0 Yellow card: Luiz Phellype 47, Ricardo 52, Marco Baixinho 72 Subs used: Mabil 61 (Rafael Assis), Bruno Moreira 69 (Rúben Micael), Andrézinho 87 (Bruno Santos) Attendance: 1,862 Referee: Bruno José Gomes Nunes ................................................................. Vitória Setúbal (0) 1 Scorers: André Pereira 48 Yellow card: Nuno Pinto 32, Semedo 73 Subs used: Edinho 71 (André Pereira), Nenê Bonilha 78 (Issoko), André Sousa 89 (João Amaral) Rio Ave (0) 0 Yellow card: Bruno Teles 30, Pelé 44 Subs used: Gabrielzinho 56 (Nuno Santos), Eliseu Cassamá 68 (Lionn), Barreto 69 (Chico Geraldes) Attendance: 3,489 Referee: Miguel Alexandre Rios Libório Medeiros Silva ................................................................. Vitória Guimarães (0) 0 Yellow card: João Afonso 21, Welthon 62, João Aurélio 78 Subs used: Rafael Martins 63 (Hurtado), Héldon 63 (Hurtado), Sturgeon 79 (Francisco Ramos) Belenenses (0) 0 Yellow card: Bakić 60, Nuno Tomás 63 Subs used: Nathan 63 (Maurides), Yebda 70 (Bakić), Geraldes 85 (Diogo Viana) Attendance: 10,941 Referee: Fábio Oliveira Melo ................................................................. Monday, March 5 fixtures (WET/GMT) Desportivo Aves v Portimonense (2000/2000) Friday, March 9 fixtures (WET/GMT) Sporting Braga v Moreirense (2030/2030)