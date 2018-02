Primeira Liga Top Scorers

Feb 9 (OPTA) - Top Scorers in the Primeira Liga on Friday 1 Jonas (Benfica) 25 2 B. Dost (Sporting Lisbon) 19 3 V. Aboubakar (Porto) 15 M. Marega (Porto) 4 Raphinha (Vitoria) 13 5 Fabricio (Portimonense) 11 6 Willian (Chaves) 8 Bruno Fernandes (Sporting Lisbon) S. Nakajima (Portimonense) Guedes (Rio Ave FC) João Amaral (Vitória Setúbal FC) 7 João Novais (Rio Ave FC) 7 Murilo (Tondela) E. Salvio (Benfica) 8 Paulinho (Sporting Braga) 6 Kléber (Estoril) 9 Héldon (Vitoria) 5 Pedro Tiba (Chaves) Gelson Martins (Sporting Lisbon) Y. Brahimi (Porto) Mateus (Boavista FC) Pizzi (Benfica) Tómané (Tondela) Gonçalo Paciência (Vitória Setúbal FC)