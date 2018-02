Primeira Liga Top Scorers

Feb 19 (OPTA) - Top Scorers in the Primeira Liga on Monday 1 Jonas (Benfica) 25 2 B. Dost (Sporting Lisbon) 20 3 M. Marega (Porto) 17 4 V. Aboubakar (Porto) 15 5 Raphinha (Vitoria) 13 6 Fabricio (Portimonense) 12 7 S. Nakajima (Portimonense) 9 8 Willian (Chaves) 8 João Novais (Rio Ave) Bruno Fernandes (Sporting Lisbon) Guedes (Rio Ave) João Amaral (Setúbal) 9 Paulinho (Sporting Braga) 7 Murilo (Tondela) E. Salvio (Benfica) 10 Kléber (Estoril) 6 11 Héldon (Vitoria) 5 Pedro Tiba (Chaves) Gelson Martins (Sporting Lisbon) Y. Brahimi (Porto) Mateus (Boavista) Tiquinho (Porto) Allano (Estoril) Pizzi (Benfica) Tómané (Tondela) Dyego Sousa (Sporting Braga) Koka (Sporting Braga) Raúl Silva (Sporting Braga) Gonçalo Paciência (Setúbal) Luís Rocha (CD Feirense)