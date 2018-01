UPDATE 3-Primeira Liga Top Scorers

Jan 14 (OPTA) - Top Scorers in the Primeira Liga on Sunday 1 Jonas (SL Benfica) 21 2 B. Dost (Sporting Clube de Portugal) 19 3 V. Aboubakar (FC Porto) 14 M. Marega (FC Porto) 4 Raphinha (Vitória Guimarães SC) 11 5 João Novais (Rio Ave) 7 Bruno Fernandes (Sporting Clube de Portugal) S. Nakajima (Portimonense SC) Murilo (CD Tondela) E. Salvio (SL Benfica) 6 Kléber (GD Estoril Praia) 6 Guedes (Rio Ave) 7 Willian (GD Chaves) 5 Pedro Tiba (GD Chaves) Gelson Martins (Sporting Clube de Portugal) Y. Brahimi (FC Porto) Paulinho (Sporting Braga) Fabricio (Portimonense SC) Tómané (CD Tondela) Gonçalo Paciência (Vitória Setúbal) João Amaral (Vitória Setúbal)