UPDATE 2-Soccer-Russian championship results and standings

Oct 14 (Gracenote) - Results and standings from the Russian championship matches on Saturday Saturday, October 14 Dynamo Moscow 2 SKA-Khabarovsk 0 FC Krasnodar 0 CSKA Moscow 1 FC Ural 2 Anzhi Makhachkala 1 Friday, October 13 Akhmat Groznyi 1 Spartak Moscow 2 Standings P W D L F A Pts 1 Zenit St Petersburg 12 8 4 0 23 5 28 2 Lokomotiv Moscow 12 8 2 2 18 10 26 ------------------------- 3 CSKA Moscow 13 7 3 3 15 9 24 ------------------------- 4 FC Krasnodar 13 6 3 4 17 12 21 5 Spartak Moscow 13 5 5 3 20 18 20 ------------------------- 6 FC Ural 13 4 7 2 15 13 19 ------------------------- 7 Akhmat Groznyi 13 5 2 6 15 18 17 8 Rostov 12 4 4 4 11 10 16 9 Amkar Perm 12 4 2 6 7 9 14 10 Rubin Kazan 12 4 2 6 15 12 14 11 Arsenal Tula 12 4 2 6 11 14 14 12 FC Ufa 12 3 5 4 8 13 14 ------------------------- 13 Dynamo Moscow 13 3 4 6 11 14 13 14 FC Tosno 12 3 3 6 11 15 12 ------------------------- 15 SKA-Khabarovsk 13 2 5 6 8 16 11 16 Anzhi Makhachkala 13 2 3 8 12 29 9 1-2: Champions League / EC I 3: Champions League preliminary round 4-5: Europa League preliminary round 6: Europa League depending on domestic cup 13-14: Relegation play-off 15-16: Relegation Next Fixtures (GMT): Sunday, October 15 FC Ufa v Lokomotiv Moscow (1100) Rostov v Rubin Kazan (1330) Zenit St Petersburg v Arsenal Tula (1600) Monday, October 16 Amkar Perm v FC Tosno (1430)