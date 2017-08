UPDATE 3-Soccer-Serbian championship results and standings

July 29 (Gracenote) - Results and standings from the Serbian championship matches on Saturday Saturday, July 29 Backa 0 FK Vozdovac 3 Borac Cacak 0 Spartak Subotica 4 Cukaricki 2 Napredak Krusevac 0 FK Macva Sabac 1 Zemun Belgrade 0 FK Radnik Surdulica 0 Vojvodina Novi Sad 4 Partizan Belgrade 2 Javor-Matis 1 Standings P W D L F A Pts 1 Partizan Belgrade 2 2 0 0 8 2 6 2 Spartak Subotica 2 2 0 0 6 1 6 3 Vojvodina Novi Sad 2 2 0 0 5 0 6 4 FK Vozdovac 2 1 1 0 3 0 4 5 Red Star Belgrade 1 1 0 0 3 0 3 6 Cukaricki 2 1 0 1 2 1 3 7 Javor-Matis 2 1 0 1 2 2 3 8 FK Macva Sabac 2 1 0 1 2 6 3 ------------------------- 9 Rad Belgrade 1 0 1 0 2 2 1 10 FK Mladost Lucani 1 0 1 0 1 1 1 11 Zemun Belgrade 2 0 1 1 1 2 1 12 Napredak Krusevac 2 0 1 1 2 4 1 13 FK Radnik Surdulica 2 0 1 1 0 4 1 14 FK Radnicki Nis 1 0 0 1 0 3 0 15 Backa 2 0 0 2 1 5 0 16 Borac Cacak 2 0 0 2 0 5 0 1-8: Championship play-off 9-16: Relegation play-off Next Fixtures (GMT): Sunday, July 30 Rad Belgrade v Red Star Belgrade (1700)