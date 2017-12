UPDATE 2-Soccer-Serbian championship results and standings

Dec 4 (Gracenote) - Results and standings from the Serbian championship matches on Monday Monday, December 4 Borac Cacak 3 Napredak Krusevac 3 Cukaricki 4 Zemun Belgrade 1 Rad Belgrade 2 FK Radnicki Nis 3 Sunday, December 3 FK Macva Sabac 1 Spartak Subotica 0 FK Radnik Surdulica 3 FK Mladost Lucani 4 Javor-Matis 0 FK Vozdovac 3 Partizan Belgrade 1 Vojvodina Novi Sad 1 Saturday, December 2 Backa 2 Red Star Belgrade 2 Standings P W D L F A Pts 1 Red Star Belgrade 20 17 2 1 51 7 53 2 Partizan Belgrade 20 14 5 1 40 15 47 3 Spartak Subotica 20 10 6 4 38 21 36 4 FK Vozdovac 20 10 5 5 31 15 35 5 Cukaricki 20 10 5 5 24 17 35 6 FK Radnicki Nis 20 9 6 5 31 30 33 7 Vojvodina Novi Sad 20 9 5 6 22 16 32 8 Napredak Krusevac 20 8 4 8 34 31 28 ------------------------- 9 FK Mladost Lucani 20 6 6 8 27 28 24 10 FK Radnik Surdulica 20 6 4 10 24 39 22 11 Zemun Belgrade 20 5 6 9 16 28 21 12 FK Macva Sabac 20 6 2 12 22 34 20 13 Backa 20 4 6 10 18 33 18 14 Borac Cacak 20 4 3 13 17 34 15 15 Rad Belgrade 20 4 2 14 18 42 14 16 Javor-Matis 20 3 3 14 11 34 12 1-8: Championship play-off 9-16: Relegation play-off