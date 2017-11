Soccer-Spanish King's Cup last 32 fixtures

Nov 27 (Gracenote) - Fixtures from the Spanish King's Cup Last 32 second leg matches on Monday Last 32, second leg Tuesday, November 28 (GMT) Leganes v Real Valladolid(II) (1830) Malaga v Numancia(II) (1830) Levante v Girona FC (2030) Celta Vigo v Eibar (2030) Real Madrid v CF Fuenlabrada(III) (2030) Last 32, second leg Wednesday, November 29 (GMT) Barcelona v Real Murcia(III) (1830) Real Sociedad v Lleida Esportiu(III) (1830) Sevilla v FC Cartagena(III) (1830) Athletic Club v SD Formentera(III) (2030) Atletico Madrid v Elche(III) (2030) Las Palmas v Deportivo Coruna (2030) Last 32, second leg Thursday, November 30 (GMT) Alaves v Getafe (1800) Espanyol v Tenerife(II) (1830) Villarreal v SD Ponferradina(III) (1830) Real Betis v Cadiz(II) (2030) Valencia v Real Zaragoza(II) (2030)