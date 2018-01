Jan 12 (OPTA) - Results and fixtures for the Copa del Rey on Thursday (start times are CET) 8th Finals ------------------------------------------ Sevilla (1) 2 Cádiz (0) 1 .... aggregate: 4-1 Levante (0) 0 Espanyol (2) 2 .... aggregate: 2-3 Barcelona (4) 5 Celta de Vigo (0) 0 .... aggregate: 6-1