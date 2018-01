Jan 17 (OPTA) - Results and fixtures for the Copa del Rey on Wednesday (start times are CET) Quarter-finals ----------------------------------------------------- Atlético Madrid (0) 1 Sevilla (0) 2 .... aggregate: 1-2 Valencia (0) 2 Deportivo Alavés (0) 1 .... aggregate: 2-1 Espanyol (0) 1 Barcelona (0) 0 .... aggregate: 1-0 Thursday, January 18 fixtures (CET/GMT) Leganés v Real Madrid (2130/2030)