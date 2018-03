UPDATE 4-La Liga Results

Feb 28 (OPTA) - Results and fixtures for the La Liga on Wednesday (start times are CET) Getafe (2) 3 Deportivo La Coruña (0) 0 Athletic Club (0) 1 Valencia (1) 1 Málaga (0) 0 Sevilla (1) 1 Atlético Madrid (2) 4 Leganés (0) 0 Eibar (1) 1 Villarreal (0) 0 Thursday, March 1 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Real Sociedad (1930/1830) Las Palmas v Barcelona (2100/2000) Deportivo Alavés v Levante (2130/2030) Saturday, March 3 fixtures (CET/GMT) Villarreal v Girona (1300/1200) Sevilla v Athletic Club (1615/1515) Leganés v Málaga (1830/1730) Deportivo La Coruña v Eibar (1830/1730) Real Madrid v Getafe (2045/1945) Sunday, March 4 fixtures (CET/GMT) Levante v Espanyol (1200/1100) Barcelona v Atlético Madrid (1615/1515) Real Sociedad v Deportivo Alavés (1830/1730) Valencia v Real Betis (2045/1945) Monday, March 5 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Las Palmas (2100/2000)