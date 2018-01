Copa del Rey Summaries

Jan 18 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Thursday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. Leganés (0) 0 Yellow card: El Zhar 39, Gerard Gumbau 62, José Naranjo 67 Subs used: Brašanac 61 (Rubén Pérez), Amrabat 70 (José Naranjo), Omar Ramos 82 (Beauvue) Real Madrid (0) 1 Scorers: Marco Asensio 89 Subs used: Nacho 15 (Jesús Vallejo), Modrić 67 (Dani Ceballos), Isco 73 (Marcos Llorente) Aggregate score: 0-1 Attendance: 11,327 Referee: Jorge Díaz Escudero ................................................................. Tuesday, January 23 fixtures (CET/GMT) Sevilla v Atlético Madrid (2130/2030)