Copa del Rey Summaries

Feb 1 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Thursday (start times are CET) Semi-finals ................................................................. Barcelona (0) 1 Scorers: L. Suárez 67 Yellow card: Sergi Roberto 35 Subs used: Philippe Coutinho 58 (Aleix Vidal), Paulinho 68 (Rakitić), Paco Alcácer 73 (Iniesta) Valencia (0) 0 Yellow card: Andreas Pereira 40, Vietto 51, Carlos Soler 53 Subs used: Maksimović 46 (Andreas Pereira), Ferrán Torres 76 (Carlos Soler), Santi Mina 81 (Rodrigo) Aggregate score: 1-0 Attendance: 50,959 Referee: José Joaquín Gallego Gambín Barcelona win 1-0 on aggregate .................................................................