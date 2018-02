Copa del Rey Summaries

Feb 7 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Wednesday (start times are CET) Semi-finals ................................................................. Sevilla (1) 2 Scorers: J. Correa 15, F. Vázquez 89 Subs used: Layún 74 (Pablo Sarabia), Sandro Ramírez 80 (Muriel), Pizarro 84 (É. Banega) Leganés (0) 0 Yellow card: Amrabat 50 Subs used: Brašanac 58 (Eraso), Raúl García 73 (Amrabat), Mantovani 84 (Tito) Aggregate score: 3-1 Attendance: 39,705 Referee: Albert Catalá Ferrán Sevilla win 3-1 on aggregate ................................................................. Thursday, February 8 fixtures (CET/GMT) Valencia v Barcelona (2130/2030)