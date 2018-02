Copa del Rey Summaries

Feb 8 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Thursday (start times are CET) Semi-finals ................................................................. Valencia (0) 0 Yellow card: Rodrigo 34, Zaza 75, Dani Parejo 91 Subs used: Gonçalo Guedes 55 (Coquelin), Carlos Soler 55 (Rodrigo), Rúben Vezo 71 (Garay) Barcelona (0) 2 Scorers: Philippe Coutinho 49, I. Rakitić 82 Subs used: Philippe Coutinho 46 (André Gomes), Paulinho 65 (Iniesta), Mina 83 (Piqué) Aggregate score: 0-3 Attendance: 43,335 Referee: Julio Fermín Leo Ollo Barcelona win 3-0 on aggregate .................................................................