La Liga Summaries

Feb 9 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Friday (start times are CET) Athletic Club (0) 0 Yellow card: Aduriz 12, Saborit 51, Kepa 52, Raúl García 77 Subs used: Beñat 63 (Iturraspe), Iñigo Córdoba 73 (Susaeta), Lekue 83 (Saborit) Las Palmas (0) 0 Yellow card: Ximo Navarro 12, Calleri 41, Míchel 59, Chichizola 79 Subs used: Tana 33 (Toledo), Aquilani 68 (Nacho Gil), Bigas 89 (Calleri) Attendance: 33,679 Referee: Carlos Fernández Buergo ................................................................. Saturday, February 10 fixtures (CET/GMT) Villarreal v Deportivo Alavés (1300/1200) Málaga v Atlético Madrid (1615/1515) Leganés v Eibar (1830/1730) Real Madrid v Real Sociedad (2045/1945) Sunday, February 11 fixtures (CET/GMT) Sevilla v Girona (1200/1100) Barcelona v Getafe (1615/1515) Celta de Vigo v Espanyol (1830/1730) Valencia v Levante (2045/1945) Monday, February 12 fixtures (CET/GMT) Deportivo La Coruña v Real Betis (2100/2000)