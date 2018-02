La Liga Summaries

Feb 12 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Monday (start times are CET) Deportivo La Coruña (0) 0 Yellow card: Bakkali 43, Albentosa 65 Subs used: Borges 18 (Valverde), Cartabia 61 (Bakkali), Pedro Mosquera 77 (Krohn-Dehli) Real Betis (0) 1 Scorers: Loren Morón 54 Subs used: Cristian Tello 64 (Boudebouz), Sergio León 75 (Loren Morón), Javi García 83 (Guardado) Attendance: 20,490 Referee: Alberto Fuente Martín ................................................................. Friday, February 16 fixtures (CET/GMT) Girona v Leganés (2100/2000) Saturday, February 17 fixtures (CET/GMT) Las Palmas v Sevilla (1300/1200) Eibar v Barcelona (1615/1515) Deportivo Alavés v Deportivo La Coruña (1830/1730) Málaga v Valencia (2045/1945)