La Liga Summaries

Feb 16 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Friday (start times are CET) Girona (2) 3 Scorers: C. Stuani 23pen, Portu 36, Juanpe 85 Yellow card: Granell 31, Aleix García 49, Borja García 71 Subs used: Lozano 74 (Stuani), Pablo Maffeo 80 (Aday), Eloi Amagat 85 (Borja García) Leganés (0) 0 Yellow card: Mantovani 22, Gerard Gumbau 67, Amrabat 77, Rubén Pérez 84, Joseba Zaldúa 84 Subs used: José Naranjo 46 (Eraso), Guerrero 69 (Beauvue), Jaime Sierra 86 (Rubén Pérez) Attendance: 9,142 Referee: Francisco Miralles Selma ................................................................. Saturday, February 17 fixtures (CET/GMT) Las Palmas v Sevilla (1300/1200) Eibar v Barcelona (1615/1515) Deportivo Alavés v Deportivo La Coruña (1830/1730) Málaga v Valencia (2045/1945) Sunday, February 18 fixtures (CET/GMT) Real Sociedad v Levante (1200/1100) Atlético Madrid v Athletic Club (1615/1515) Espanyol v Villarreal (1830/1730) Real Betis v Real Madrid (2045/1945) Monday, February 19 fixtures (CET/GMT) Getafe v Celta de Vigo (2100/2000) Wednesday, February 21 fixtures (CET/GMT) Leganés v Real Madrid (1845/1745)