La Liga Summaries

Feb 18 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Las Palmas (0) 1 Scorers: J. Calleri 82pen Yellow card: Peñalba 24, Jonathan Viera 94 Subs used: Ezekiel 42 (Peñalba), Tana 46 (Jairo Samperio), Halilović 58 (Nacho Gil) Sevilla (1) 2 Scorers: W. Ben Yedder 35, Pablo Sarabia 50 Yellow card: Pizarro 29, Lenglet 72, Roque Mesa 90 Subs used: Sandro Ramírez 43 (Correa), Roque Mesa 76 (Vázquez), Sergio Escudero 86 (Ben Yedder) Attendance: 19,161 Referee: Miguel Ángel Ortiz Arias ................................................................. Eibar (0) 0 Yellow card: Orellana 58, Diop 66 Subs used: Lombán 46 (Ramis), Escalante 74 (Diop), Charles 83 (Joan Jordán) Barcelona (1) 2 Scorers: L. Suárez 16, Jordi Alba 88 Yellow card: Iniesta 48 Subs used: Philippe Coutinho 63 (Iniesta), Aleix Vidal 74 (Paulinho), Nélson Semedo 90 (Sergi Roberto) Attendance: 6,760 Referee: Iván Caparrós Hernández ................................................................. Deportivo Alavés (0) 1 Scorers: Munir 61 Yellow card: Munir 87, Rubén Sobrino 93 Subs used: Rubén Sobrino 72 (Guidetti), Pérez 82 (Ibai Gómez), Álvaro Medrán 87 (Munir) Deportivo La Coruña (0) 0 Yellow card: Krohn-Dehli 37, Bakkali 68, Luisinho 81 Subs used: Pedro Mosquera 64 (Krohn-Dehli), Cartabia 74 (Bakkali), Borges 81 (Bóveda) Attendance: 19,453 Referee: Julio Mena Gimeno ................................................................. Málaga (1) 1 Scorers: B. Ideye 27 Red card: Miquel 84 Yellow card: Iturra 62, Castro 75 Subs used: Keko 68 (Lestienne), Lacen 73 (Recio), Rolán 83 (Castro) Valencia (0) 2 Scorers: F. Coquelin 80, Dani Parejo 85pen Yellow card: Murillo 33, Coquelin 70, Dani Parejo 75, Carlos Soler 77 Subs used: Rodrigo 60 (Vietto), Zaza 61 (Santi Mina), Ferrán Torres 80 (Carlos Soler) Attendance: 21,134 Referee: José Joaquín Gallego Gambín ................................................................. Real Sociedad (12:00) Levante ................................................................. Atlético Madrid (16:15) Athletic Club ................................................................. Espanyol (18:30) Villarreal ................................................................. Real Betis (20:45) Real Madrid ................................................................. Monday, February 19 fixtures (CET/GMT) Getafe v Celta de Vigo (2100/2000) Wednesday, February 21 fixtures (CET/GMT) Leganés v Real Madrid (1845/1745) Friday, February 23 fixtures (CET/GMT) Deportivo La Coruña v Espanyol (2100/2000)