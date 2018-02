La Liga Summaries

Feb 26 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Monday (start times are CET) Levante (0) 0 Yellow card: Sadiku 38, Lerma 62, Roger Martí 76, Chema 80, Doukouré 83 Subs used: Ivi López 58 (Jason), Pazzini 65 (Sadiku), Rubén Rochina 79 (Sergio Postigo) Real Betis (0) 2 Scorers: Chema 55og, Sergio León 69 Yellow card: Mandi 32, Loren Morón 52 Subs used: Cristian Tello 65 (Loren Morón), Víctor Camarasa 70 (Boudebouz), Barragán 77 (Joaquín) Attendance: 16,545 Referee: Rubén Ruipérez Marín ................................................................. Tuesday, February 27 fixtures (CET/GMT) Espanyol v Real Madrid (2000/1900) Girona v Celta de Vigo (2130/2030) Wednesday, February 28 fixtures (CET/GMT) Getafe v Deportivo La Coruña (1930/1830) Athletic Club v Valencia (1930/1830) Málaga v Sevilla (1930/1830) Atlético Madrid v Leganés (2130/2030) Eibar v Villarreal (2130/2030) Thursday, March 1 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Real Sociedad (1930/1830) Las Palmas v Barcelona (2100/2000) Deportivo Alavés v Levante (2130/2030) Saturday, March 3 fixtures (CET/GMT) Villarreal v Girona (1300/1200) Sevilla v Athletic Club (1615/1515) Leganés v Málaga (1830/1730) Deportivo La Coruña v Eibar (1830/1730) Real Madrid v Getafe (2045/1945)