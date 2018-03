La Liga Summaries

Mar 5 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Monday (start times are CET) Celta de Vigo (0) 2 Scorers: Jonny Castro 62, P. Hernández 89 Yellow card: Lobotka 81 Subs used: Brais Méndez 60 (Radoja), Sisto 74 (Mor), Boyé 93 (Gómez) Las Palmas (0) 1 Scorers: Erik Expósito 53 Yellow card: Aquilani 18, Ximo Navarro 72 Subs used: Nacho Gil 69 (Aquilani), Toledo 84 (Halilović) Attendance: 11,276 Referee: Daniel Palencia Caballero ................................................................. Friday, March 9 fixtures (CET/GMT) Girona v Deportivo La Coruña (2100/2000) Saturday, March 10 fixtures (CET/GMT) Eibar v Real Madrid (1300/1200) Sevilla v Valencia (1615/1515) Getafe v Levante (1830/1730) Málaga v Barcelona (2045/1945)