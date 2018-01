Primera División Summaries

Jan 15 (OPTA) - Summaries for the Primera División on Monday (start times are CET) Real Betis (2) 3 Scorers: Cristian Tello 20, Joaquín 40, Rubén Castro 83pen Yellow card: Boudebouz 54, Durmisi 91 Subs used: Víctor Camarasa 65 (Boudebouz), Rubén Castro 75 (Sergio León), Toșca 91 (Francis Guerrero) Leganés (1) 2 Scorers: Gerard Gumbau 44, Eraso 71 Yellow card: Eraso 82, Pichu Cuéllar 83, Gerard Gumbau 89 Subs used: Mantovani 24 (Dos Santos), Gabriel 62 (Brašanac), Beauvue 85 (Omar Ramos) Attendance: 41,777 Referee: Mohamed Massat ................................................................. Friday, January 19 fixtures (CET/GMT) Getafe v Athletic Club (2100/2000) Saturday, January 20 fixtures (CET/GMT) Espanyol v Sevilla (1300/1200) Atlético Madrid v Girona (1615/1515) Villarreal v Levante (1830/1730) Las Palmas v Valencia (2045/1945)