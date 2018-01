Primera División Summaries

Jan 19 (OPTA) - Summaries for the Primera División on Friday (start times are CET) Getafe (1) 2 Scorers: Jorge Molina 21pen, Ángel 74 Yellow card: Ndiaye 29, Molinero 47, Jorge Molina 67, Dakonam 79, Arambarri 92 Missed penalty: Jorge Molina 51 Subs used: Molinero 46 (Suárez), Ángel 56 (Shibasaki), Dani Pacheco 63 (Ndiaye) Athletic Club (1) 2 Scorers: Iñaki Williams 13, Raúl García 48pen Yellow card: Unai Núñez 44 Subs used: Beñat 61 (Susaeta), Aduriz 68 (Raúl García), Iñigo Córdoba 88 (Sabin Merino) Attendance: 11,457 Referee: José Manuel García Gómez ................................................................. Saturday, January 20 fixtures (CET/GMT) Espanyol v Sevilla (1300/1200) Atlético Madrid v Girona (1615/1515) Villarreal v Levante (1830/1730) Las Palmas v Valencia (2045/1945) Sunday, January 21 fixtures (CET/GMT) Deportivo Alavés v Leganés (1200/1100) Real Madrid v Deportivo La Coruña (1615/1515) Real Sociedad v Celta de Vigo (1830/1730) Real Betis v Barcelona (2045/1945) Monday, January 22 fixtures (CET/GMT) Eibar v Málaga (2100/2000)