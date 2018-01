Primera División Summaries

Jan 22 (OPTA) - Summaries for the Primera División on Monday (start times are CET) Eibar (0) 1 Scorers: Kike 76 Yellow card: Orellana 89 Subs used: Ramis 51 (Paulo Oliveira), Orellana 56 (Ivi), Bebé 72 (Inui) Málaga (1) 1 Scorers: Y. En-Nesyri 16 Yellow card: Ricca 44, Kuzmanović 91 Subs used: Borja Bastón 60 (En-Nesyri), Álex Mula 80 (Castro), Kuzmanović 84 (Recio) Attendance: 4,520 Referee: Josep Subirats Matamoros ................................................................. Friday, January 26 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Eibar (2100/2000) Saturday, January 27 fixtures (CET/GMT) Deportivo La Coruña v Levante (1300/1200) Valencia v Real Madrid (1615/1515) Málaga v Girona (1830/1730) Villarreal v Real Sociedad (2045/1945)