Primera División Summaries

Jan 29 (OPTA) - Summaries for the Primera División on Monday (start times are CET) Celta de Vigo (1) 3 Scorers: Iago Aspas 12, M. Gómez 57, Iago Aspas 79 Yellow card: Wass 46 Subs used: Brais Méndez 73 (Sisto), Jozabed 81 (Wass), Mor 87 (Gómez) Real Betis (0) 2 Scorers: Sergio León 71, A. Guardado 90+1pen Yellow card: Javi García 15, Joaquín 45, Fabián Ruiz 59, Barragán 65, Feddal 68 Subs used: Rubén Castro 62 (Javi García), Boudebouz 63 (Cristian Tello) Attendance: 14,667 Referee: Salvador Lax Franco ................................................................. Friday, February 2 fixtures (CET/GMT) Real Sociedad v Deportivo La Coruña (2100/2000) Saturday, February 3 fixtures (CET/GMT) Eibar v Sevilla (1300/1200) Real Betis v Villarreal (1615/1515) Deportivo Alavés v Celta de Vigo (1830/1730) Levante v Real Madrid (2045/1945)