Soccer-La Liga summaries

Dec 18 (Gracenote) - Summaries from the La Liga matches on Monday Monday, December 18 Malaga 0 Red Card: Adrian Gonzalez 61 Real Betis 2 Sergio Leon 24, Victor Camarasa 50 Halftime: 0-1;Attendance: 22,488 - - - Sunday, December 17 Barcelona 4 Luis Suarez 29,47, Paulinho 41,75 Missed penalty: Lionel Messi 70 Deportivo Coruna 0 Halftime: 2-0;Attendance: 53,607 - - - Las Palmas 2 Loic Remy 80, Jonathan Calleri 88 Missed penalty: Jonathan Viera 90+5 Espanyol 2 Gerard 19,41 Halftime: 0-2;Attendance: 14,020 - - - Celta Vigo 0 Villarreal 1 Pablo Fornals 34 Halftime: 0-1;Attendance: 18,215 - - - Girona FC 1 Cristhian Stuani 5 Getafe 0 Halftime: 1-0;Attendance: 10,095 - - - Saturday, December 16 Atletico Madrid 1 Fernando Torres 74 Alaves 0 Halftime: 0-0;Attendance: 49,937 - - - Eibar 2 Takashi Inui 49, Jordan 87 Valencia 1 Santi Mina 57 Halftime: 0-0;Attendance: 5,219 - - - Athletic Club 0 Real Sociedad 0 Halftime: 0-0;Attendance: 45,504 - - - Friday, December 15 Sevilla 0 Levante 0 Halftime: 0-0;Attendance: 25,803 - - -