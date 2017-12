UPDATE 1-Soccer-La Liga summaries

Dec 21 (Gracenote) - Summaries from the La Liga matches on Thursday Thursday, December 21 Alaves 1 Munir El Haddadi 60 Malaga 0 Halftime: 0-0;Attendance: 18,733 - - - Eibar 4 Takashi Inui 1,54, Charles 10, Jordan 90+2 Girona FC 1 Timor 26 Halftime: 2-1;Attendance: 4,867 - - - Wednesday, December 20 Real Sociedad 3 Inyigo Martinez 17, Igor Zubeldia 76, Carlos Vela 90 Sevilla 1 Wissam Ben Yedder 44 Halftime: 1-1;Attendance: 17,205 - - - Getafe 2 Cala 6, Amath Ndiaye Diedhiou 15 Las Palmas 0 Halftime: 2-0;Attendance: 9,231 - - - Tuesday, December 19 Levante 0 Red Card: Jose Campanya 90+3 Leganes 0 Red Card: Nordin Amrabat 68 Halftime: 0-0;Attendance: 14,639 - - - Next Fixtures (GMT): Friday, December 22 Real Betis v Athletic Club (1830) Espanyol v Atletico Madrid (2030) Saturday, December 23 Real Madrid v Barcelona (1200) Valencia v Villarreal (1515) Deportivo Coruna v Celta Vigo (1730)