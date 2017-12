Dec 22 (Gracenote) - Summaries from the La Liga matches on Friday Espanyol 1 Sergio Garcia 88 Atletico Madrid 0 Halftime: 0-0;Attendance: 19,327 - - - Real Betis 0 Red Card: Jordi Amat 34 Athletic Club 2 Raul Garcia 36pen, Zouhair Feddal 85og Halftime: 0-1;Attendance: 42,713 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, December 23 Real Madrid v Barcelona (1200) Valencia v Villarreal (1515) Deportivo Coruna v Celta Vigo (1730)