UPDATE 2-Copa del Rey Summaries

Jan 24 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Tuesday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. Sevilla (1) 3 Scorers: Sergio Escudero 1, É. Banega 48pen, Pablo Sarabia 79 Yellow card: É. Banega 27, Vázquez 54, Jesús Navas 63, Mercado 90 Subs used: Ben Yedder 73 (Muriel), Pizarro 84 (Vázquez), Nolito 87 (Correa) Atlético Madrid (1) 1 Scorers: A. Griezmann 13 Yellow card: Giménez 18, Gabi 54, Á. Correa 57, Fernando Torres 84 Subs used: Fernando Torres 56 (Gabi), Carrasco 60 (Á. Correa), Partey 64 (Giménez) Aggregate score: 5-2 Attendance: 39,918 Referee: Raúl Martín González Francés ................................................................. Wednesday, January 24 fixtures (CET/GMT) Deportivo Alavés v Valencia (1900/1800) Real Madrid v Leganés (2130/2030) Thursday, January 25 fixtures (CET/GMT) Barcelona v Espanyol (2130/2030)