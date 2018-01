UPDATE 2-Copa del Rey Summaries

Jan 26 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Thursday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. Barcelona (2) 2 Scorers: L. Suárez 9, L. Messi 25 Yellow card: Suárez 8, Messi 27, Jordi Alba 38, Paulinho 82 Subs used: Paulinho 63 (Aleix Vidal), Philippe Coutinho 68 (Iniesta), André Gomes 93 (Rakitić) Espanyol (0) 0 Yellow card: Mario Hermoso 19, Granero 60, Sergio García 72, Naldo 77 Subs used: Léo Baptistão 46 (Sergi Darder), Sergio García 65 (Granero), Óscar Melendo 86 (Víctor Sánchez) Aggregate score: 2-1 Attendance: 79,774 Referee: Iván Muñoz Pérez Barcelona win 2-1 on aggregate .................................................................