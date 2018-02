UPDATE 2-La Liga Summaries

Feb 27 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Tuesday (start times are CET) Espanyol (0) 1 Scorers: Gerard Moreno 90+3 Yellow card: Aarón Martín 81 Subs used: Granero 70 (Víctor Sánchez), Léo Baptistão 79 (Piatti) Real Madrid (0) 0 Yellow card: Bale 37 Subs used: Benzema 69 (Isco), Dani Ceballos 81 (Bale), Borja Mayoral 89 (Kovačić) Attendance: 19,805 Referee: Salvador Lax Franco ................................................................. Girona (1) 1 Scorers: Portu 14 Yellow card: Pablo Maffeo 26, Stuani 53, Aleix García 86 Subs used: Aleix García 71 (Borja García), Lozano 85 (Stuani), Timor 91 (Portu) Celta de Vigo (0) 0 Yellow card: Jonny Castro 60, Mor 80 Subs used: Radoja 75 (Jozabed), Boyé 75 (Wass) Attendance: 6,392 Referee: Miguel Bosch Domenech ................................................................. Wednesday, February 28 fixtures (CET/GMT) Getafe v Deportivo La Coruña (1930/1830) Athletic Club v Valencia (1930/1830) Málaga v Sevilla (1930/1830) Atlético Madrid v Leganés (2130/2030) Eibar v Villarreal (2130/2030) Thursday, March 1 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Real Sociedad (1930/1830) Las Palmas v Barcelona (2100/2000) Deportivo Alavés v Levante (2130/2030) Saturday, March 3 fixtures (CET/GMT) Villarreal v Girona (1300/1200) Sevilla v Athletic Club (1615/1515) Leganés v Málaga (1830/1730) Deportivo La Coruña v Eibar (1830/1730) Real Madrid v Getafe (2045/1945) Sunday, March 4 fixtures (CET/GMT) Levante v Espanyol (1200/1100) Barcelona v Atlético Madrid (1615/1515) Real Sociedad v Deportivo Alavés (1830/1730) Valencia v Real Betis (2045/1945)