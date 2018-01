UPDATE 2-Primera División Summaries

Jan 22 (OPTA) - Summaries for the Primera División on Sunday (start times are CET) Deportivo Alavés (0) 2 Scorers: Munir 46, Alfonso Pedraza 52 Yellow card: Rodrigo Ely 56, Tomás Pina 89 Subs used: Rubén Sobrino 78 (Guidetti), Maripán 89 (Munir) Leganés (0) 2 Scorers: Gabriel 75pen, Joseba Zaldúa 90 Yellow card: Eraso 22, Mantovani 61, Amrabat 93 Subs used: Amrabat 62 (Eraso), Brašanac 66 (Omar Ramos), Guerrero 85 (Siovas) Attendance: 19,637 Referee: Víctor Pérez Peraza ................................................................. Real Madrid (2) 7 Scorers: Nacho 32, G. Bale 42, G. Bale 58, L. Modrić 68, Cristiano Ronaldo 78, Cristiano Ronaldo 84, Nacho 88 Subs used: Benzema 64 (Borja Mayoral), Kovačić 76 (Modrić), Lucas Vázquez 82 (Bale) Deportivo La Coruña (1) 1 Scorers: Adrián 23 Yellow card: Andone 38, Lucas Pérez 56 Subs used: Edu Expósito 48 (Pedro Mosquera), Çolak 54 (Borges), Carles Gil 79 (Andone) Attendance: 63,504 Referee: José David Martínez Montalbán ................................................................. Real Sociedad (1) 1 Scorers: Willian José 10 Yellow card: Igor Zubeldía 56 Missed penalty: Willian José 25 Subs used: Mikel Oyarzabal 60 (Canales), Januzaj 69 (Juanmi), Agirretxe 82 (Xabi Prieto) Celta de Vigo (1) 2 Scorers: Iago Aspas 20pen, M. Gómez 75 Yellow card: Jozabed 16, Lobotka 24 Subs used: Radoja 67 (Jozabed), Brais Méndez 78 (Sisto), Cabral 88 (Gómez) Attendance: 19,081 Referee: Daniel Yuste Querol ................................................................. Real Betis (0) 0 Yellow card: Durmisi 51, Feddal 67 Subs used: Rubén Castro 73 (Sergio León), Boudebouz 77 (Javi García), Víctor Camarasa 88 (Fabián Ruiz) Barcelona (0) 5 Scorers: I. Rakitić 59, L. Messi 64, L. Suárez 69, L. Messi 80, L. Suárez 89 Yellow card: André Gomes 21, Suárez 67 Subs used: Umtiti 43 (Vermaelen), Paulinho 65 (André Gomes), Deulofeu 81 (Sergio Busquets) Attendance: 53,426 Referee: Óscar Herrero Arenas ................................................................. Monday, January 22 fixtures (CET/GMT) Eibar v Málaga (2100/2000) Friday, January 26 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Eibar (2100/2000)