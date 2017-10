UPDATE 2-Soccer-La Liga summaries

Sept 20 (Gracenote) - Summaries from the La Liga matches on Wednesday Wednesday, September 20 Sevilla 1 Jesus Navas 83 Las Palmas 0 Halftime: 0-0;Attendance: 35,317 - - - Real Madrid 0 Real Betis 1 Antonio Sanabria 90+4 Halftime: 0-0;Attendance: 65,102 - - - Deportivo Coruna 1 Luisinho 45+2 Alaves 0 Halftime: 1-0;Attendance: 18,518 - - - Athletic Club 1 Raul Garcia 90+2 Missed penalty: Aritz Aduriz 41 Atletico Madrid 2 Angel Correa 55, Yannick Carrasco 73 Halftime: 0-0;Attendance: 43,381 - - - Leganes 0 Girona FC 0 Halftime: 0-0;Attendance: 9,781 - - - Tuesday, September 19 Barcelona 6 Lionel Messi 21pen,59,62,87, Paulinho 38, Denis Suarez 53 Eibar 1 Sergi Enrich 57 Halftime: 2-0;Attendance: 51,645 - - - Valencia 5 Santi Mina 17, Simone Zaza 54,60,63, Rodrigo 86 Malaga 0 Halftime: 1-0;Attendance: 36,215 - - - Next Fixtures (GMT): Thursday, September 21 Villarreal v Espanyol (1800) Celta Vigo v Getafe (1900) Levante v Real Sociedad (2000) Saturday, September 23 Atletico Madrid v Sevilla (1100) Alaves v Real Madrid (1415) Malaga v Athletic Club (1630) Girona FC v Barcelona (1845) Sunday, September 24 Espanyol v Deportivo Coruna (1000) Getafe v Villarreal (1415) Eibar v Celta Vigo (1630) Las Palmas v Leganes (1630) Real Sociedad v Valencia (1845) Monday, September 25 Real Betis v Levante (1900)